október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

3 órája

Savanyúságban találtak tiltott vegyszert – te is megvetted? Azonnal ellenőrizd!

Címkék#tiltott#fokhagymában#üveges fokhagyma#növényvédőszer#visszahívás

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak egy üveges fermentált fokhagymában, amely Magyarországra is eljutott. A hatóság visszahívta a terméket a forgalomból a fogyasztók védelme érdekében.

Keresztes Klaudia

Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy egy üveges kiszerelésű fermentált fokhagymában nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak. A problémás savanyúság Hollandiából származik, és onnan több uniós országba, köztük Magyarországra is eljutott.

Veszélyes savanyúság: visszahívták a mérgező fermentált fokhagymát Magyarországon.
Veszélyes savanyúság: visszahívták a mérgező fermentált fokhagymát Magyarországon.
Forrás: NKFH

Ez a savanyúság veszélyes

A bejelentést követően a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul lépett: kapcsolatba lépett a magyar forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködő volt, és saját hatáskörben azonnal intézkedett a veszélyes termék kivonásáról és visszahívásáról. A hatóság célja a fogyasztók egészségének megóvása, így kiemelten fontosnak tartják, hogy a kifogásolt fokhagyma ne maradjon forgalomban, illetve ne kerüljön fogyasztásra.

A visszahívott termékeket a hatóság nyomon követi, hogy biztosítsa azok megsemmisítését vagy szabályos elszállítását. Az eset jól mutatja, hogy az uniós riasztási rendszer hatékonyan működik, és gyors beavatkozással csökkenthető az egészségügyi kockázat. A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy aki vásárolt ilyen fermentált fokhagymát, ne fogyassza el, hanem juttassa vissza a vásárlás helyére.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Márka: Golden Lion

Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

Lot szám: 20250446_011

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu