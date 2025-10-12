21 perce
Savanyúságban találtak tiltott vegyszert – te is megvetted? Azonnal ellenőrizd!
Nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak egy üveges fermentált fokhagymában, amely Magyarországra is eljutott. A hatóság visszahívta a terméket a forgalomból a fogyasztók védelme érdekében.
Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy egy üveges kiszerelésű fermentált fokhagymában nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak. A problémás savanyúság Hollandiából származik, és onnan több uniós országba, köztük Magyarországra is eljutott.
Ez a savanyúság veszélyes
A bejelentést követően a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul lépett: kapcsolatba lépett a magyar forgalmazóval, a Thaiturizmus Kft.-vel. A cég együttműködő volt, és saját hatáskörben azonnal intézkedett a veszélyes termék kivonásáról és visszahívásáról. A hatóság célja a fogyasztók egészségének megóvása, így kiemelten fontosnak tartják, hogy a kifogásolt fokhagyma ne maradjon forgalomban, illetve ne kerüljön fogyasztásra.
A visszahívott termékeket a hatóság nyomon követi, hogy biztosítsa azok megsemmisítését vagy szabályos elszállítását. Az eset jól mutatja, hogy az uniós riasztási rendszer hatékonyan működik, és gyors beavatkozással csökkenthető az egészségügyi kockázat. A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy aki vásárolt ilyen fermentált fokhagymát, ne fogyassza el, hanem juttassa vissza a vásárlás helyére.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
• Márka: Golden Lion
• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
• Lot szám: 20250446_011
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom