Hét veszély van

55 perce

Vadállatokkal jönnek a betegségek? – szakértők sötét forgatókönyvet vázolnak

Bár a magyar jogrendszer, mely a vadgazdálkodást szabályozza, európai szemmel mérve is kiemelkedő minőségű, de a szabályok betartása szinte lehetetlen. Ezt Jámbor László a Magyar Országos Vadászkamara elnöke mondta a szervezet új Tolna vármegyei épületének átadóján. A sertéspestis csak egy a gondok között, egyszerre hét veszéllyel kell szembenéznie a vadászoknak és a vadgazdálkodásban dolgozóknak.

Kutny Gábor

Az Állatorvostudományi Egyetemen minden évben megrendezik a vadbiológiai és vadegészségügyi konferenciát, ahol a szakma képviselői, a hatóságok, a kamara és a minisztérium szakemberei gyűlnek össze, hogy megvitassák a legaktuálisabb kérdéseket. Jámbor László, a Magyar Országos Vadászkamara elnöke szerint az idei eseményen nem volt nehéz témát választani: jelenleg hét különböző vadbetegség köztük a sertéspestis és a madárinfluenza jelent egyszerre problémát hazánkban.

Jámbor László a vadászkamara elnöke beszélt a sertéspestisről ise
Sertéspestis és egyéb vadbetegségek – Jámbor László a Magyar Országos Vadászkamara elnöke értékel
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: TEOL

Sertéspestis, madárinfluenza-gond és megoldás a vadgazdálkodásban?

Ezek közül az egyik legnagyobb figyelmet az afrikai sertéspestis kapja, amely nem hasonlítható a klasszikus sertéspestishez. Az ASP ugyanis hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül fennmaradhat egy-egy populációban, és bármikor újra felütheti a fejét. Bár Magyarországon eddig sikerült példamutatóan kordában tartani a járványt – a Dunántúl mentes maradt, a Nagyalföld nagy része feloldásra került a korlátozások alól – a környező országokból újra fenyegethet a betegség. Szlovákia felől Nógrád és Pest megye északi része került veszélybe, délről pedig a horvátországi terjedés jelent bizonytalanságot. Más betegségek, például a madárinfluenza, a kis kérődzők pestise vagy az amerikai mycoplasmosis kisebb-nagyobb mértékben szintén jelen vannak. Ezek közül egyesek nagy területeket érintenek, míg mások inkább lokális problémát okoznak. Az állománylétszám szempontjából paradox módon még pozitív hatása is volt a járványoknak: a sertéspestis visszaszorította a vaddisznó-állományt, amely korábban sok gondot okozott. Ugyanakkor más fajok, például a dámszarvas, aggasztóan terjeszkednek: míg húsz éve csak a vadászterületek 10 százalékán fordult elő szabadon, ma már a 30 százalékán jelen van.

Vadállatok a városban 

Az ember és a vad találkozása is egyre gyakoribb. Vaddisznók jelennek meg városokban, ahol elhagyott telkeken és gyümölcsösökben találnak menedéket és táplálékot. Ezek az állatok gyorsan alkalmazkodnak: ahol nincs vadászat, ott biztonságban érzik magukat, sőt egyes helyeken még etetik is őket. Ez országosan gondot jelent.

Vadgazdálkodási szakemberek: kevesebb szabály és több felelősség kellene 

A vadgazdálkodás egészének megítélése ugyanakkor kedvező: a magyar szabályozás európai szinten is elismert, minden fontos elem a helyén van. Ugyanakkor a rendszer néhol túlszabályozott, a hatóságok túlterheltek, és emiatt kevésbé tudnak az ellenőrzésre koncentrálni. Jámbor László szerint a jövőben kevesebb szabályra, ugyanakkor nagyobb felelősségre lenne szükség: a vadászatra jogosultaknak nagyobb önállóságot kellene adni, miközben az általuk vállalt kötelezettségeket szigorúan be kellene tartatni.

A mezőgazdasági vadkárok kérdésében már történt előrelépés az agrárkamarával, de a szakma előtt számos más kihívás áll. A vadbetegségek, az állományok változó nagysága és az emberi környezet közelsége mind olyan tényezők, amelyekre a következő években választ kell adni.


 

 

