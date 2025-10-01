Vadállatokkal jönnek a betegségek? – szakértők sötét forgatókönyvet vázolnak

Az Állatorvostudományi Egyetemen minden évben megrendezik a vadbiológiai és vadegészségügyi konferenciát, ahol a szakma képviselői, a hatóságok, a kamara és a minisztérium szakemberei gyűlnek össze, hogy megvitassák a legaktuálisabb kérdéseket. Jámbor László, a Magyar Országos Vadászkamara elnöke szerint az idei eseményen nem volt nehéz témát választani: jelenleg hét különböző vadbetegség köztük a sertéspestis és a madárinfluenza jelent egyszerre problémát hazánkban.

Sertéspestis és egyéb vadbetegségek – Jámbor László a Magyar Országos Vadászkamara elnöke értékel

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: TEOL

Sertéspestis, madárinfluenza-gond és megoldás a vadgazdálkodásban?

Ezek közül az egyik legnagyobb figyelmet az afrikai sertéspestis kapja, amely nem hasonlítható a klasszikus sertéspestishez. Az ASP ugyanis hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül fennmaradhat egy-egy populációban, és bármikor újra felütheti a fejét. Bár Magyarországon eddig sikerült példamutatóan kordában tartani a járványt – a Dunántúl mentes maradt, a Nagyalföld nagy része feloldásra került a korlátozások alól – a környező országokból újra fenyegethet a betegség. Szlovákia felől Nógrád és Pest megye északi része került veszélybe, délről pedig a horvátországi terjedés jelent bizonytalanságot. Más betegségek, például a madárinfluenza, a kis kérődzők pestise vagy az amerikai mycoplasmosis kisebb-nagyobb mértékben szintén jelen vannak. Ezek közül egyesek nagy területeket érintenek, míg mások inkább lokális problémát okoznak. Az állománylétszám szempontjából paradox módon még pozitív hatása is volt a járványoknak: a sertéspestis visszaszorította a vaddisznó-állományt, amely korábban sok gondot okozott. Ugyanakkor más fajok, például a dámszarvas, aggasztóan terjeszkednek: míg húsz éve csak a vadászterületek 10 százalékán fordult elő szabadon, ma már a 30 százalékán jelen van.

Vadállatok a városban

Az ember és a vad találkozása is egyre gyakoribb. Vaddisznók jelennek meg városokban, ahol elhagyott telkeken és gyümölcsösökben találnak menedéket és táplálékot. Ezek az állatok gyorsan alkalmazkodnak: ahol nincs vadászat, ott biztonságban érzik magukat, sőt egyes helyeken még etetik is őket. Ez országosan gondot jelent.