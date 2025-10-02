1 órája
Ne hagyd ki: filléres gyümölcs szedd magad akciókkal – térképen a helyek
Az elmúlt években horribilis összegbe került a téli hónapokban egy kiló alma az üzletekben. Érdemes előre gondoskodni a család szükségletéről, hiszen most van az alma szezonja, ilyenkor a legolcsóbb. Több helyen is meghirdettek szedd magad akciókat, így jutunk hozzá a legolcsóbban a gyümölcshöz, hiszen mi magunk szedjük, válogatjuk és az ára is barátságosabb mintha boltban vennénk meg.
Az őszi szezonra sorra nyitnak a gyümölcsösök: almából, körtéből már most szép a választék, és közeleg a birs ideje is. Ha jó áron, frissen, közvetlenül a fáról szeretnél szüretelni, érdemes körülnézni, hol vannak szedd magad akciók. A hóvége.hu segítségével ebben segítünk.
Szedd magad akciók az országban
Almát hirdetnek Fejér megyében, Borbás Kertben, szedd magad akcióval. Soponya és Dinnyés környékén van az ültetvény. Mit lehet szedni? Soponyán Idared, Jonagold, Jonagored, Pinova fajtákat. Dinnyésen Idared, Golden, Luna, Orion, Sirius, Pinova, Jonagold, Jonagored, Red Jonaprince, Red Chief
fajtákat. Az ár egységesen 450 forint/kilogramm. Megközelítés: Soponyán a Damjanich utcán a szőlőhegy irányába kell haladni, Dinnyésnél pedig a Dinnyés–Seregélyes-Elzamajor közötti úton a 9. kilométer után kell letérni a magánútra, a „behajtani tilos” tábla irányába. GPS: 47.1445456, 18.5969185. Bejelentkezés: nem szükséges.
Kapcsolat: Borbás Kert (Facebook)
Megjegyzés: a 63-as főút melletti helyszínen idén már nincs szedés, konténeres almavásár októbertől a székesfehérvári Jancsárkert Termelői Piacon. Nemesdéd – Dédi Alma és Körte (Somogy megye) Nemesdéd, Fő utca 203 (parkolás a 201. szám alatt)
Körte: legutóbb szeptember 13–14-én volt szedd magad körte hétvége, de várható még további szedési lehetőség. Fajta: Alexander (Dédi körte) I. osztály: 750 forint/kilogramm | II. osztály: 650 forint/kilogramm
Alma: az első hétvége szeptember 20–21-én zajlott, de várható folytatás. I. osztály: 390 forint/kilogramm | II. osztály: 320 forint/kilogramm | Hulló: 120 forint/kilogramm
Szükséges eszközök: kosár/láda ajánlott, létrát adnak. Bejelentkezés: nem szükséges. Kapcsolat: „Dédi Alma és Körte” (Facebook-esemény)
G. Tóth almáskert – Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Csabai Wágner utca 18.
Mit lehet szedni? Almát 350 forint/kilogrammos áron.
Fizetés: bankkártyával és nyugdíjas élelmiszer-utalványt is elfogadnak. Kapható még itt 100 százalékos levek (almalé, birslé, céklalé, berkenyelé), valamint termelői mézek. Szervezés: létra és mérleg biztosított, nagyobb mennyiséghez hozz saját ládát/vödröt. Kapcsolat: [email protected] Bejelentkezés: nem szükséges.
Soroksár – MATE Kísérleti Üzem és Tangazdaság (Budapest, XXIII. kerület)
Cím: Budapest, Túri István út 2. Az aktuális kínálat folyamatosan változik. Jelenleg: befőzőparadicsom, lecsópaprika, káposzta (lapos/kerek), kelkáposzta, karfiol (fehér/lila), padlizsán, vöröshagyma, csemegekukorica, zöld paradicsom, valamint fűszerpaprika-őrlemény (0,5 és 0,25 kilogrammos kiszerelés). Árak: csemegekukorica 299 forint/darab, lecsópaprika 549 forint/kilogramm, fehér karfiol 499/299 forint/kilogramm (I./II. osztály), lila karfiol 999 forint/kilogramm Fizetés: készpénz és bankkártya. Kapcsolat: [email protected]. Megjegyzés: rossz idő esetén az értékesítés a fóliasátorban zajlik. Bejelentkezés: nem szükséges.
Zalaegerszeg – Bognár Tibor Cím: (GPS: 46.783753, 16.818941) Szezon: szeptember 13-tól november 16-ig. Kínálat: körte. Bejelentkezés: nem szükséges. Kapcsolat: +36 20 371 9532. Megjegyzés: szedd és vedd magad lehetőség is adott.