Ne hagyd ki: filléres gyümölcs szedd magad akciókkal – térképen a helyek

Az őszi szezonra sorra nyitnak a gyümölcsösök: almából, körtéből már most szép a választék, és közeleg a birs ideje is. Ha jó áron, frissen, közvetlenül a fáról szeretnél szüretelni, érdemes körülnézni, hol vannak szedd magad akciók. A hóvége.hu segítségével ebben segítünk.

A szedd magad akciókat érdemes figyelni, mert a téli időszakban már nagyon drága az üzletekben az alma, körte

Forrás: Makovics/Tolnai Népújság

Szedd magad akciók az országban

Almát hirdetnek Fejér megyében, Borbás Kertben, szedd magad akcióval. Soponya és Dinnyés környékén van az ültetvény. Mit lehet szedni? Soponyán Idared, Jonagold, Jonagored, Pinova fajtákat. Dinnyésen Idared, Golden, Luna, Orion, Sirius, Pinova, Jonagold, Jonagored, Red Jonaprince, Red Chief

fajtákat. Az ár egységesen 450 forint/kilogramm. Megközelítés: Soponyán a Damjanich utcán a szőlőhegy irányába kell haladni, Dinnyésnél pedig a Dinnyés–Seregélyes-Elzamajor közötti úton a 9. kilométer után kell letérni a magánútra, a „behajtani tilos” tábla irányába. GPS: 47.1445456, 18.5969185. Bejelentkezés: nem szükséges.

Kapcsolat: Borbás Kert (Facebook)

Megjegyzés: a 63-as főút melletti helyszínen idén már nincs szedés, konténeres almavásár októbertől a székesfehérvári Jancsárkert Termelői Piacon. Nemesdéd – Dédi Alma és Körte (Somogy megye) Nemesdéd, Fő utca 203 (parkolás a 201. szám alatt)

Körte: legutóbb szeptember 13–14-én volt szedd magad körte hétvége, de várható még további szedési lehetőség. Fajta: Alexander (Dédi körte) I. osztály: 750 forint/kilogramm | II. osztály: 650 forint/kilogramm

Alma: az első hétvége szeptember 20–21-én zajlott, de várható folytatás. I. osztály: 390 forint/kilogramm | II. osztály: 320 forint/kilogramm | Hulló: 120 forint/kilogramm

Szükséges eszközök: kosár/láda ajánlott, létrát adnak. Bejelentkezés: nem szükséges. Kapcsolat: „Dédi Alma és Körte” (Facebook-esemény)

G. Tóth almáskert – Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Csabai Wágner utca 18.

Mit lehet szedni? Almát 350 forint/kilogrammos áron.

Fizetés: bankkártyával és nyugdíjas élelmiszer-utalványt is elfogadnak. Kapható még itt 100 százalékos levek (almalé, birslé, céklalé, berkenyelé), valamint termelői mézek. Szervezés: létra és mérleg biztosított, nagyobb mennyiséghez hozz saját ládát/vödröt. Kapcsolat: [email protected] Bejelentkezés: nem szükséges.