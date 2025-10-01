október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció akció hátán

2 órája

Meglepetés a piacon: ennyire olcsó paprika már szinte ajándék - galériával

Címkék#lecsó#csemegeszőlő#barack#piac#csemegekukorica

Októberhez képest hűvös reggelre ébredtünk szerdán, ez azonban nem befolyásolta azokat, akik a piacon árultak, illetve vásároltak. Az árvácska és a krizantém volt a sláger a szekszárdi piacon, a paprika, a káposzta és a szilva mellett.

Mauthner Ilona

A csípős idő ellenére volt bőven vásárló a szerdai piacon, most is, mint az elmúlt pár hétben a lecsónak való paprikából volt dömping. Kilóját – a legolcsóbb helyen, most 50 forinttal olcsóbban – 400 forintért kínálták. Őszi virágokból – árvácska, krizantém – volt még bőséges a választék a szekszárdi piacon. A töveket 300-400 forintért adták.

szekszárdi piac
Széles volt a kínálat paprikából, hagymából, burgonyából, zöldségekből a szekszárdi piacon
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  Tolnai Népújság

A paprika és a szilva volt a sláger a szekszárdi piacon

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez az egyik legnépszerűbb savanyúság alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban –, 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika – nagyon jó minőségű–- kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.

Volt is sorban állás az árus asztalánál. Az egyik vásárló elárulta, ő fagyasztva is tesz el a paprikákból, amit később pörköltbe tesz bele, illetve minden évben nyolc üveg lecsót is készít. Mint mondta, véleménye szerint a lecsópaprika már nem lesz olcsóbb, így most kell vásárolni belőle.

A káposzta, illetve az apróhagyma még az, amiből savanyúság készülhet, a káposztának 370 forintért, az apróhagymának 1500 forintért mérték a kilóját.

szekszárdi piac
Tök, újhagyma, sütőtök is a kínálatban volt a szekszárdi piacon
Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Tök, zöldbab, kovászolni való uborka, kapor

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója. A kovászolni való uborka kilóját 750 forintért, hozzá az egy csokor kaprot 250 forintért kínálták.

Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát. Láttunk házi tojást is, darabját 110 forintért adták.

szekszárdi piac
Őszi virágokból széles volt a kínálat a szekszárdi piacon
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  Tolnai Népújság

Csemegekukorica, szőlő, dinnye, alma, barack

Csemegeszőlő színesítette a kínálatot, az árus azt mondta, ez már hazai, nem import. Kilóját 1990 forintért kínálta. A Csabagyöngye kilójáért viszont ezer forintot kértek. Őszibarackból is volt kínálat, az ára változatos volt, akárcsak a gyümölcs mérete: 600 forinttól 1900 forintig. A kopasz barack volt a drágább. Még dinnyéből is volt mutatóban, kilóját 300 forintért mérték, akárcsak a csemegekukorica darabját. Láttunk almát 300 forintos áron, igaz, elég kisméretűek voltak, és a hideg idő ellenére még a dinnyéből is vásároltak. Az egyik vevő azt mondta, legalább nem kell a hűtőbe rakni.

Akció akció hátán a szekszárdi piacon október elsején

Fotók: Mártonfai Dénes

 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu