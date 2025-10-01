Meglepetés a piacon: ennyire olcsó paprika már szinte ajándék - galériával

A csípős idő ellenére volt bőven vásárló a szerdai piacon, most is, mint az elmúlt pár hétben a lecsónak való paprikából volt dömping. Kilóját – a legolcsóbb helyen, most 50 forinttal olcsóbban – 400 forintért kínálták. Őszi virágokból – árvácska, krizantém – volt még bőséges a választék a szekszárdi piacon. A töveket 300-400 forintért adták.

Széles volt a kínálat paprikából, hagymából, burgonyából, zöldségekből a szekszárdi piacon

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

A paprika és a szilva volt a sláger a szekszárdi piacon

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez az egyik legnépszerűbb savanyúság alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban –, 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika – nagyon jó minőségű–- kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.

Volt is sorban állás az árus asztalánál. Az egyik vásárló elárulta, ő fagyasztva is tesz el a paprikákból, amit később pörköltbe tesz bele, illetve minden évben nyolc üveg lecsót is készít. Mint mondta, véleménye szerint a lecsópaprika már nem lesz olcsóbb, így most kell vásárolni belőle.

A káposzta, illetve az apróhagyma még az, amiből savanyúság készülhet, a káposztának 370 forintért, az apróhagymának 1500 forintért mérték a kilóját.

Tök, újhagyma, sütőtök is a kínálatban volt a szekszárdi piacon

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Tök, zöldbab, kovászolni való uborka, kapor

Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A zöldbab ára is barátságosabb lett, 3000 forintról mára 1500 forintra csökkent kilója. A kovászolni való uborka kilóját 750 forintért, hozzá az egy csokor kaprot 250 forintért kínálták.

Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát. Láttunk házi tojást is, darabját 110 forintért adták.