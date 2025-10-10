„17 millió tonna szmogot spórolunk meg!” – Szijjártó: Magyarország jövője e nélkül elképzelhetetlen

Magyarország áramellátása elképzelhetetlen lenne nukleáris energia nélkül – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint a paksi bővítés nemcsak elkerülhetetlen, hanem életbevágóan fontos is az ország jövője szempontjából. A bővítéssel évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előzhetünk meg, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön – adta hírül az MTI.

Fotó: Mediaworks

A tárcavezető szerint a világban brutális tempóban nő az energiaéhség: az elektromos autók, az adatközpontok és a modern fűtési-hűtési rendszerek mind óriási áramigényt jelentenek. „Csak az atom adhat megbízható, olcsó és környezetbarát megoldást” – hangsúlyozta.

A paksi építkezésen jelenleg is zajlik a munka: már kétmillió köbméter földet kiemeltek, és a hatos blokk nukleáris szigetén az év végén folytatódik a talajszilárdítás. Eddig 75 ezer cölöp kerül a földbe, ezek közül 43 ezret már el is helyeztek.