Véget ért a szüret a borvidéken: az eredmények jók, de a gazdák aggódnak a jövőjük miatt (videóval)

Van aki már befejezte a szüretet, van aki még a héten szedi a kései szüretelésű fajtákat a szekszárdi és a tolnai borvidéken. Itt a szüret vége, az eredmények most kiválóak, de vajon mi lesz jövőre vagy pár év múlva? Az aranyszínű sárgaság, a szőlő halálos betegsége alaposan felzaklatta a szőlőtermelőket.

Mauthner Ilona

Naponta hallani újabb és újabb híreket arról, hogy melyik borvidéken jelent meg a halálos kór, a szőlő betegsége. Idén eddig amiatt aggódtak a szőlőtermelők, hogy mennyiért vásárolják meg a szőlőjüket a feldolgozók, a jövőben pedig az lesz a kérdés, egyáltalán lesz-e elég szőlő. Itt az idei szüret vége, akár kiváló évjárat is lehet, mert ehhez megvoltak a feltételek. Az aggodalom azonban beköltözött a gazdák lelkébe.

szüret vége, idén még szép lett az eredmény
Itt a szüret vége, már csak kevés helyen szedik a szőlőt. Kiváló évjáratra számítanak a borászok
Forrás: Tolnai Népújság/Mártonfai

Itt a szüret vége, kiváló évjáratra számítanak a borászok

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere elmondta, már csak a kései érésű fajták közül van még tőkén szőlő, néhány gazdánál. Az idei szüret korán kezdődött, így viszonylag korán be is fejeződött. A magas mustfok, alacsonyabb lékinyerés és savak jellemzik a mustokat. Összességében minden feltétel adott ahhoz, hogy kiváló legyen az évjárat. Az idei szüret hangulatára rányomta a bélyegét a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma által okozott betegsége, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. Úgy tűnik, egyelőre nincs ellenszere a betegségnek. Ahol megjelenik, ott ki kell vágni a beteg tőkéket, ami nagy költséggel jár és a kiesett évek, hatalmas veszteséget okoznak, mondta Módos Ernő.

szüret vége
Az aranyszínű sárgaság betegség már az ötvenes évek óta jelen van, de a kórokozója önálló terjedésre nem képes, a fertőzést az amerikai szőlőkabóca terjeszti - mondta Vesztergombi Csaba
Forrás: Tolnai Népújság

A szekszárdi borvidéken még optimisták a szőlőtermelők

Mészáros Péter szekszárdi borász elmondta, e hét vége felé fejezik be a szüretet. Utolsónak a cebernet sauvignont szedik. összességében jók a kilátások. Extrém magasak a mustfokok, a borok színe, illata elsőosztályú. A rozé boraik és az Irsai Olivér már palackozva van és a kereskedőknél is megvásárolhatók.

Ahogy most mindenki a borvidéken, ők is aggódnak az aranyszínű sárgaság kabócái miatt. Az ültetvény kivágása hatalmas csapás minden szőlőtermelőnek. Nagyon bíznak benne, elkerüli a borvidéket a nagyobb baj.

Október 22-én fórum lesz az aranyszínű sárgaságról Szekszárdon

Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász, aki egyben a hegyközség elnöke is, elmondta, már két hete befejezték a szüretet. Az évjárat kimagasló lehet, ha borászok jól kezelik a még erjedő boraikat.

A kiváló szakembert éppen akkor értük el telefonon, amikor három munkacsoporttal a szőlőültetvényeket járták. A betegség nyomait keresték.

– Egyelőre nagyon optimisták vagyunk, mondta Vesztergombi Csaba. Az elhanyagolt ültetvényeket is végigjárjuk, de eddig szerencsére nem találtunk aranyszínű sárgaságra utaló jeleket. Nagyon sok ehhez hasonlító betegsége lehet a szőlőnek, de ezek egyike sem okoz nagy bajt. A gazdáknak is azt ajánljuk, hogy nézzék át az ültetvényüket, fontos, hogy felismerjék a tüneteket. Ebben segítségükre lesz, a Szekszárdi Hegyközség által szervezett fórum, mely október 22-én lesz Szekszárdon, a Tudásközpontban, 10 órától. Szakmai előadókat várunk, akikkel a témát meg lehet vitatni. 

 

Teol.hu videó

