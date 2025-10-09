1 órája
Eltűnhet a kedvenc sajtunk? – Váratlan fordulat a trappista körül!
Valami nagy változás készül a hazai sajtpiacon, ami alapjaiban forgathatja fel a boltok sajtpultjait. Többen már most aggódnak: vajon mit jelent ez a trappista sajt jövőjére nézve?
Új korszak kezdődik a boltok sajtpultjainál: a trappista sajt név immár kizárólag a valódi, előírásoknak megfelelő sajtokat illeti meg. A szabályozás célja, hogy védje a hazai tejipart és egyúttal a fogyasztókat is – hiszen eddig gyakran előfordult, hogy a polcokon olyan „trappisták” is helyet kaptak, amelyek valójában soha nem láttak magyar tejüzemet.
Eltűnhet a népszerű tejtermék: Mi lesz a trappista sajttal?
A türelmi időszak lezárult, így a külföldről érkező, tömbben árult félkemény sajtokat már csak saját nevükön lehet forgalomba hozni. Ez azt jelenti, hogy ha egy termék nem felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv új előírásainak, nem viselheti tovább a trappista megnevezést – hiába hasonlít rá külsőre vagy ízre.
A fogyasztói tudatosság emelkedésével egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a jó minőségű élelmiszerek iránt, ezért is volt fontos, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv kibővülhessen egy új fejezettel, szabályozva a hazai tejipar egyik meghatározó termékét, a legismertebb magyar sajtot, a trappistát
– hangsúlyozta Koller Attila, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatója és a Tej Terméktanács társelnöke. – A változtatásokra a Tej Terméktanács is régóta sürgetően hívta fel a figyelmet. A névhasználat védelme nem pusztán jogi kérdés, hanem a fogyasztói bizalom és a minőségi élelmiszerek iránti igény megerősítését is szolgálja – tette hozzá.
Csak korong alakú sajt lehet trappista
– A Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott azon aggodalmának, hogy pl. Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból több ezer tonnányi – náluk kevésbé elterjedt, alig ismert – trappista sajt érkezik Magyarországra úgy, hogy az érintett külföldi tejfeldolgozók nem is gyártanak Trappistát – erősítette meg Koller Attila.
A hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korong formájú – ezt a jellegzetességet mostantól jogszabály is rögzíti. Ennek megfelelően a hasáb alakú trappista, amely jellemzően import termék, a jövőben már csak szeletelt vagy reszelt formában, illetve több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagként kerülhet forgalomba.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a termékek eltűnnek a boltok polcairól – mindössze arról van szó, hogy a jövőben nem lehet őket megtévesztő módon „trappista sajtként” címkézni. A cél egyszerű: ha valaki trappistát vásárol, biztos lehessen benne, hogy valóban azt is kapja.
A trappista sajt a magyar sajtfogyasztás közel 70 százalékát teszi ki, így szinte minden háztartásban megtalálható. A szakértők szerint az új szabályozás a minőség javulását is elősegítheti, mivel a gyártók egységes előírások mentén fognak eljárni.
A trappista sajt jövője: helyben készült, megbízható minőség
„Az elmúlt időszakban – támogatásokkal segítve – több hazai trappista sajt gyártó feldolgozói kapacitás újult meg, illetve bővült ki, a fejlesztések most is zajlanak. Az országból évente kiszállított mintegy 300-350 000 tonna nyerstej mindezek mellett megfelelő bázist jelenthet a trappista sajt gyártás hazai bővítéséhez” – emelte ki Koller Attila.
A hazai tejipar most lehetőséget kap arra, hogy megerősítse pozícióját ezen a kiemelt piacon. A fejlesztések és szabályozások együttes hatására várhatóan nő a belföldi trappista gyártás aránya, így hosszú távon több magyar sajt kerülhet a hazai boltok polcaira.