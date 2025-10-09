Eltűnhet a kedvenc sajtunk? – Váratlan fordulat a trappista körül!

Új korszak kezdődik a boltok sajtpultjainál: a trappista sajt név immár kizárólag a valódi, előírásoknak megfelelő sajtokat illeti meg. A szabályozás célja, hogy védje a hazai tejipart és egyúttal a fogyasztókat is – hiszen eddig gyakran előfordult, hogy a polcokon olyan „trappisták” is helyet kaptak, amelyek valójában soha nem láttak magyar tejüzemet.

A hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korong alakú, ahogy ez mostantól már jogszabályban is rögzített.

Fotó: Hegedűs Márta/Világgazdaság

Eltűnhet a népszerű tejtermék: Mi lesz a trappista sajttal?

A türelmi időszak lezárult, így a külföldről érkező, tömbben árult félkemény sajtokat már csak saját nevükön lehet forgalomba hozni. Ez azt jelenti, hogy ha egy termék nem felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv új előírásainak, nem viselheti tovább a trappista megnevezést – hiába hasonlít rá külsőre vagy ízre.

A fogyasztói tudatosság emelkedésével egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik a jó minőségű élelmiszerek iránt, ezért is volt fontos, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv kibővülhessen egy új fejezettel, szabályozva a hazai tejipar egyik meghatározó termékét, a legismertebb magyar sajtot, a trappistát

– hangsúlyozta Koller Attila, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatója és a Tej Terméktanács társelnöke. – A változtatásokra a Tej Terméktanács is régóta sürgetően hívta fel a figyelmet. A névhasználat védelme nem pusztán jogi kérdés, hanem a fogyasztói bizalom és a minőségi élelmiszerek iránti igény megerősítését is szolgálja – tette hozzá.