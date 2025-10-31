október 31., péntek

Termékvisszahívás

3 órája

Vigyázat! Ha ilyen ásványvizet vásárolt, ne igya meg!

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#Auchan Kedvenc Primavera#ásványvíz#termékvisszahívás

Keresztes Klaudia

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az alábbi kép illusztráció.
Forrás: NKFH

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

Az NFKH kéri, hogy amennyiben a fentebb említett tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

