3 órája
Vigyázat! Ha ilyen ásványvizet vásárolt, ne igya meg!
Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Az NFKH kéri, hogy amennyiben a fentebb említett tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!