november 2., vasárnap

Achilles névnap

22°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Használt autók, jó formában

1 órája

Ezeket a használt autókat keresik most a magyarok, maximum 3-5 millió forintjuk van rá

Címkék#használat#vásárlás#autó

Nem könnyű épkézláb használt autót venni, főleg, ha az embernek csak meghatározott összeg áll a rendelkezésére. A három-ötmillió forintos ársávban továbbra is a Škoda Octavia, valamint a Volkswagen Golf és Passat a legnépszerűbbek a hazai használtautó-piacon. Vannak megbízható márkák és egy kis szerencsével jól is járhatunk, ha használt autót vásárolunk.

Mauthner Ilona

A három-ötmillió forint közötti hazai használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel – derült ki a Használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából. A használt autók még mindig népszerűek, mert a legtöbb vásárlónak nincs pénze újat rendelni.

Használt autók elfogadható áron
Használt autók közül a legkeresettebbek a 3 és 5 millió forint közöttiek, erre van még fedezetük a leendő tulajdonosoknak
Forrás: Szakony Attila/ZAOL

Használt autók 3 és 5 millió forint között, íme a kínálat

A lista első helyén a Škoda Octavia szerepel, a modell átlagára 4,1 millió forint és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában.

A negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240-280 ezer kilométer között mozog és átlagéletkoruk is 14 év feletti.

Ezekre az autókra van a legnagyobb kereslet a használt autókat forgalmazóknál
Forrás: Vezess.hu

A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is

– Olyan autót keresek, amit a feleségem használna városon belül, a gyerekeket vinné naponta óvodába és iskolába. 

Legyen benzines, 4 vagy 5 ajtós és öt személyes, az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő feladata, maximum 3 millió forintom van rá.

 – ilyen és hasonló kérések gyakran elhangzanak az egyik szekszárdi használtautó- kereskedésben.

Az általunk megkérdezett szekszárdi használt autókkal foglalkozó kereskedők elmondták, a vásárlók között még mindig nagyon népszerűek a Suzuki gépkocsik, mert könnyű alkatrészt szerezni hozzájuk. A felsorolt autók közül Tolnában a Dacia-t keresik, főleg a Sanderót, mert annak az ára a legbarátságosabb. Sokan keresik még a Toyota Yaris-t is, mert annak jó a híre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu