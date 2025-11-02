47 perce
Ezeket a használt autókat keresik most a magyarok, maximum 3-5 millió forintjuk van rá
Nem könnyű épkézláb használt autót venni, főleg, ha az embernek csak meghatározott összeg áll a rendelkezésére. A három-ötmillió forintos ársávban továbbra is a Škoda Octavia, valamint a Volkswagen Golf és Passat a legnépszerűbbek a hazai használtautó-piacon. Vannak megbízható márkák és egy kis szerencsével jól is járhatunk, ha használt autót vásárolunk.
A három-ötmillió forint közötti hazai használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel – derült ki a Használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából. A használt autók még mindig népszerűek, mert a legtöbb vásárlónak nincs pénze újat rendelni.
Használt autók 3 és 5 millió forint között, íme a kínálat
A lista első helyén a Škoda Octavia szerepel, a modell átlagára 4,1 millió forint és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában.
A negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240-280 ezer kilométer között mozog és átlagéletkoruk is 14 év feletti.
A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is
– Olyan autót keresek, amit a feleségem használna városon belül, a gyerekeket vinné naponta óvodába és iskolába.
Legyen benzines, 4 vagy 5 ajtós és öt személyes, az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő feladata, maximum 3 millió forintom van rá.
– ilyen és hasonló kérések gyakran elhangzanak az egyik szekszárdi használtautó- kereskedésben.
Az általunk megkérdezett szekszárdi használt autókkal foglalkozó kereskedők elmondták, a vásárlók között még mindig nagyon népszerűek a Suzuki gépkocsik, mert könnyű alkatrészt szerezni hozzájuk. A felsorolt autók közül Tolnában a Dacia-t keresik, főleg a Sanderót, mert annak az ára a legbarátságosabb. Sokan keresik még a Toyota Yaris-t is, mert annak jó a híre.
