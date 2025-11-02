Ezeket a használt autókat keresik most a magyarok, maximum 3-5 millió forintjuk van rá

A negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240-280 ezer kilométer között mozog és átlagéletkoruk is 14 év feletti.

Ezekre az autókra van a legnagyobb kereslet a használt autókat forgalmazóknál

Forrás: Vezess.hu

A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is

– Olyan autót keresek, amit a feleségem használna városon belül, a gyerekeket vinné naponta óvodába és iskolába.

Legyen benzines, 4 vagy 5 ajtós és öt személyes, az sem baj, ha bírja az autópályát, de inkább a városi használat lenne a fő feladata, maximum 3 millió forintom van rá.

– ilyen és hasonló kérések gyakran elhangzanak az egyik szekszárdi használtautó- kereskedésben.

Az általunk megkérdezett szekszárdi használt autókkal foglalkozó kereskedők elmondták, a vásárlók között még mindig nagyon népszerűek a Suzuki gépkocsik, mert könnyű alkatrészt szerezni hozzájuk. A felsorolt autók közül Tolnában a Dacia-t keresik, főleg a Sanderót, mert annak az ára a legbarátságosabb. Sokan keresik még a Toyota Yaris-t is, mert annak jó a híre.