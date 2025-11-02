Idén is drága lesz a karácsonyi bejgli, nem lett sok dió

Egy alsónyéki termelő a huszonegy hektáros saját, valamint a tíz hektár bérelt dióültetvényén idén gyenge hozamra számít. Az ökológiai gazdálkodásra átállt családi gazdaság kizárólag természetes hatóanyagokat – például rezet és ként – használ, ami még inkább kiszolgáltatottá teszi őket az időjárási anomáliáknak.

A gazda szerint a nap felé néző ágakon a diók gyakorlatilag „megsültek” a fán, amire harminc év alatt még nem volt példa.

Bár a dióburok-fúrólégy visszaszorult, az áprilisi fagyok, a perzselő nyári meleg és a hosszú aszályos időszak egyaránt nyomot hagyott a termésen. A kieső fákat új, kaliforniai fajtákkal igyekeznek pótolni, hátha azok jobban bírják az egyre kiszámíthatatlanabb magyar éghajlatot.

Kevesebb lett ugyan a dió, de kiváló a minősége

Miközben az ország déli részein panaszkodnak a gyenge termés miatt, addig Somogyban örömteli hírek érkeznek a dióültetvényekről. Lengyeltóti külterületén, ahol Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye található, az idei termés nemcsak egészséges, hanem látványosan szép is. A 200 hektáros ültetvényen az aszály ugyan visszafogta a gyümölcs fejlődését, de a dióbél világos, telt és kiváló minőségű lett.

A piacon találkoztunk olcsóbb dióbéllel is, érdemes alaposan körülnézni vásárlás előtt

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Érdemes körülnézni több piacon is, van ahol olcsóbb az ár

A szekszárdi piacon 4500 - 5000 forintot kérnek egy kiló dióért, de Baján, a piacon, találkoztunk 3500 forintos árral is. Ez utóbbi dió minősége is kiváló volt. Érdemes tehát jobban körülnézni, ha az ember nagyobb tételben szeretne diót vásárolni.