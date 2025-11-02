1 órája
Idén is drága lesz a karácsonyi bejgli, nem lett sok dió
Vége felé tart a dió betakarítása, az már látszik, hogy idén sem lesz bőséges a termés. Erről azonban most kivételesen nem a dióburok-fúrólégy tehet. A nagy hőség és a példa nélküli aszály az oka annak, hogy kevés lesz a dió. Minden évben van valami, ami tönkreteszi a diótermést, idén is drága lesz a karácsonyi bejgli.
Bár tavaly a dióburok-fúrólégy okozott jelentős károkat, idén más jelenség keseríti meg a termelők életét: a szélsőséges hőség és a példátlanul száraz nyár. Évek óta alig terem dió, úgy tűnik idén is drága lesz a karácsonyi bejgli. Hogy értékes a dió, ezt az is mutatja, hogy egyre többen gyűjtögetnek a közút menti diófákról.
Karácsonyi bejglit dió helyett mákkal, vagy gesztenyével tölthetjük
A dióburok-fúrólégy ezúttal kisebb problémát jelentett, köszönhetően a csökkenő populációnak, a természetes ellenségek – például fürkészdarazsak – jelenlétének, valamint az egyre hatékonyabb növényvédelmi kezeléseknek. A kártevő idén tehát visszaszorult, de a gyümölcs minőségét és mennyiségét most a nyári időjárási viszontagságok befolyásolták erőteljesen.
Egy alsónyéki termelő a huszonegy hektáros saját, valamint a tíz hektár bérelt dióültetvényén idén gyenge hozamra számít. Az ökológiai gazdálkodásra átállt családi gazdaság kizárólag természetes hatóanyagokat – például rezet és ként – használ, ami még inkább kiszolgáltatottá teszi őket az időjárási anomáliáknak.
A gazda szerint a nap felé néző ágakon a diók gyakorlatilag „megsültek” a fán, amire harminc év alatt még nem volt példa.
Bár a dióburok-fúrólégy visszaszorult, az áprilisi fagyok, a perzselő nyári meleg és a hosszú aszályos időszak egyaránt nyomot hagyott a termésen. A kieső fákat új, kaliforniai fajtákkal igyekeznek pótolni, hátha azok jobban bírják az egyre kiszámíthatatlanabb magyar éghajlatot.
Kevesebb lett ugyan a dió, de kiváló a minősége
Miközben az ország déli részein panaszkodnak a gyenge termés miatt, addig Somogyban örömteli hírek érkeznek a dióültetvényekről. Lengyeltóti külterületén, ahol Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye található, az idei termés nemcsak egészséges, hanem látványosan szép is. A 200 hektáros ültetvényen az aszály ugyan visszafogta a gyümölcs fejlődését, de a dióbél világos, telt és kiváló minőségű lett.
Érdemes körülnézni több piacon is, van ahol olcsóbb az ár
A szekszárdi piacon 4500 - 5000 forintot kérnek egy kiló dióért, de Baján, a piacon, találkoztunk 3500 forintos árral is. Ez utóbbi dió minősége is kiváló volt. Érdemes tehát jobban körülnézni, ha az ember nagyobb tételben szeretne diót vásárolni.
A dió továbbra is az egyik legegészségesebb csonthéjas, tele omega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal. Azonban az allergiás reakciókra hajlamosaknak érdemes mértékkel fogyasztani. Aki viszont teheti, érdemes előre betárazni – úgy tűnik, idén megint aranyárban mérik majd a bejgli hozzávalóját.