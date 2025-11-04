Csökkentik a gazdák terheit: fontos könnyítések lépnek életbe

Csibi Krisztina országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány új intézkedésekkel csökkenti a magyar gazdák terheit és támogatja a mezőgazdasági termelést. Az intézkedések több területet érintenek, az adóktól a finanszírozási lehetőségekig.

Megkönnyebbülhet a mezőgazdaság: jönnek a pénzügyi és adó kedvezmények.

Fotó: Makovics Kornél

Hitelmoratórium és adócsökkentés a mezőgazdaságban

A cél, hogy a gazdák terhei csökkenjenek, a hazai mezőgazdaság versenyképes maradjon, és a vidéki közösségek gazdasági biztonsága erősödjön. A könnyítések nemcsak a gazdálkodóknak jelentenek közvetlen előnyt, hanem az egész élelmiszer-ellátási láncot is támogatják.

Többek között a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mostantól adómentesek lesznek és az erdők is mentesülnek a települési adó alól. Emellett a szarvasmarha tőkehúsa és belsősége 5%-os áfakulccsal értékesíthető, ami jelentős könnyebbséget jelent a termelőknek. Az aszály és a kora tavaszi fagyok miatt károsult gazdák 1 éves hitelmoratóriumot kapnak, így anyagi biztonságuk javulhat a nehéz időszakban.

Ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatjuk a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi.

– hangsúlyozza Csibi Krisztina