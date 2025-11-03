Otthon Start: november 15-től módosulnak a feltételek, óriási a verseny a bankok között

Gyakori élethelyzet, hogy egy ingatlan eladásakor, majd egy másik megvásárlásakor a tulajdoni lap szerint valaki egy ideig mindkettőben tulajdonos. Ez a jelenleg hatályos rendelet szerint kizáró ok lehet az Otthon Start-nál, ám egy társadalmi egyeztetést is megjárt módosítás a helyzetet orvosolná. Ugyanis nem számít két tulajdonnak az, ha az új ingatlan megvásárlását követő 180 napban a másik ingatlan tulajdonjoga megszűnt – biztosdöntés.hu.

Az Otthon Start program megemelte az ingatlanok árát, november 15-től újabb kedvezményekkel bővül

Ezek a legfontosabb változások az Otthon Startnál november 15-től

A jelenleg hatályos jogszabály szerint nem igényelheti az Otthon Startot az, akit az elmúlt három évben vissza nem térítendő lakáscélú támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön kamattámogatásának visszafizetésére köteleztek.