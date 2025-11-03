1 órája
Otthon Start: november 15-től módosulnak a feltételek, óriási a verseny a bankok között
Számos ponton módosulnak az Otthon Start feltételei november 15-től. A BiztosDöntés.hu szakértői öszegyűjtötték, hogy milyen módosítások várhatók még a jövőben az Otthon Start és a CSOK Plusz kapcsán. Tolna megyében nagyon nagy az érdeklődés a pénzintézeteknél, ezért is érdemes összegyűjteni az Otthon Start feltételeit.
Gyakori élethelyzet, hogy egy ingatlan eladásakor, majd egy másik megvásárlásakor a tulajdoni lap szerint valaki egy ideig mindkettőben tulajdonos. Ez a jelenleg hatályos rendelet szerint kizáró ok lehet az Otthon Start-nál, ám egy társadalmi egyeztetést is megjárt módosítás a helyzetet orvosolná. Ugyanis nem számít két tulajdonnak az, ha az új ingatlan megvásárlását követő 180 napban a másik ingatlan tulajdonjoga megszűnt – biztosdöntés.hu.
Ezek a legfontosabb változások az Otthon Startnál november 15-től
A jelenleg hatályos jogszabály szerint nem igényelheti az Otthon Startot az, akit az elmúlt három évben vissza nem térítendő lakáscélú támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön kamattámogatásának visszafizetésére köteleztek.
Ezt finomítja egy még el nem fogadott módosítás akkor, ha a visszafizetés kötelezésére a lakáscélú állami támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön igénybevétele fejében teljesítendő gyermekvállalási kötelezettség részleges vagy teljes sikertelensége miatt került sor. De ilyenkor is csak akkor, ha az illető meghatározott indokkal méltányossági kérelmet nyújtott be, aminek a kormányhivatal helyt adott.
Eltörlik a kiadott építési engedélyre vonatkozó időbeni korlátot
Egy jogszabálytervezet szerint eltörölnék azt a szabályt, amely szerint csak a 2022. január 1-jét követően kiadott építési engedélyek elfogadhatóak a programban. A hitel igényelhető, ha az építési engedély véglegessé vált vagy az ingatlan egyszerű bejelentéssel rendelkezik, függetlenül az engedély kiadásának dátumától.
Könnyítés az elfogadható TB-jogviszonyban
A jövőben nem kell teljesítenie a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárásokat a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesülnek.
November 15-től nem számít meglévő ingatlannak az, amit a tulajdonos maga elbontatott, hogy a telekre tudjon építkezik. Jelenleg ez csak akkor van így, az építési hatóság rendelte el vagy engedélyezte a bontást. Ez azokat érinti, akik bontásra szánt épülettel vásároltak építési telket, aminek így az értéke meghaladta a 15 millió forintot. Így a bontást követően az Otthon Startból már lehet majd építkezni a területen.
Előzetes folyósítás is lehetséges lesz az építkezéseknél
Az igénylő kérelme és megfelelő pótfedezet bevonása esetén a készültségi fok eléréséhez a kölcsön összegének legfeljebb 30 százaléka előzetesen is folyósítható.
Milyen módosítások jöhetnek még?
A jövő évtől jön a közszolgálati otthontámogatás. Könnyítés jöhet a korhatárt illetően a CSOK Plusznál. Változhat a CSOK Plusznál, hogy ki számít első lakásszerzőnek. Testvér is lehet majd adóstárs. Önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon Start hitellel. Egységesítik majd az őstermelő és az átalányadózó kisvállalkozók jövedelmének elfogadását az Otthon Startnál is. Jön a társasházi építményi jog. Örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon Starttal. Jó eséllyel a későbbi igénylők sem maradnak le a banki jóváírásokról
A bankok között óriási versenyt generált az Otthon Start, ami 3 százalék alatti kamatokban, több százezer forintos jóváírásokban és díjkedvezményekben mutatkozik meg. Bár az akciók többnyire határozott időre szólnak, a versenyt látva kicsi a valószínűsége annak, hogy ezeket nem hosszabbítják meg a bankok.