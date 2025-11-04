november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jönnek a revizorok

1 órája

Itt a pontos lista: ezeken a településeken razziáznak a NAV-ellenőrök

Címkék#építkezés#NAV#ellenőrzés

Mauthner Ilona

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai november 3. és 7-e. között az építkezéseket és építőanyag-kereskedőket ellenőrzik.

jönnek a revizorok
A NAV munkatársai november 3. és 7-e. között az építkezéseket és építőanyag-kereskedőket ellenőrzik Tolnában. 
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét.

Az ellenőrzések várható helyszínei: november 4. Paks, november 5. Tolna, november 6. Szekszárd, november 7-e Bonyhád.

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu