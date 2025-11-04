Itt a pontos lista: ezeken a településeken razziáznak a NAV-ellenőrök

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai november 3. és 7-e. között az építkezéseket és építőanyag-kereskedőket ellenőrzik.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét.

Az ellenőrzések várható helyszínei: november 4. Paks, november 5. Tolna, november 6. Szekszárd, november 7-e Bonyhád.

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.