Egy másod- és egy elsőfokú riasztást is kiadott csütörtök délután a Bonyhádi-, a Dombóvári- és a Szekszárdi járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat. A másodfokú riasztás szerint hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Az elsőfokú riasztás szerint felhőszakadások várhatók. Mint azt az OMSZ írta, intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológiai szolgálat az ország délkeleti részétől eltekintve az egész ország területére riasztást adott ki csütörtökre a várható zivatarok és felhőszakadások miatt.

A zivatarok kialakulásának veszélye miatt az OMSZ péntekre Tolna és több megye területére elsőfokú figyelmeztető jelzést adott ki.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjfélig

Többfelé és több hullámban fordulhatnak elő zivatarok a nap folyamán, legkésőbb a délkeleti területeken. Délután, illetve kora este a Dunántúlon, illetve a Dél-Alföldön heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 km/h, heves zivatarok esetén ~90-110 km/h), jégesőre (1-3 cm, heves zivatarok esetén 2-4 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat. Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, s fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

Pénteken napközben legfeljebb a déli, délnyugati, határhoz közeli területeken fordulhat elő egy-egy gyengébb zivatar. (Megj.: pénteken a délnyugati megyékben a nap folyamán lehulló csapadék (eső) mennyisége néhol elérheti a 20 mm-t.)

2022.09.15. 16:13 Országos Meteorológiai Szolgálat