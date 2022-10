Az közlése szerint szerint zivatarok alakulhatnak ki. Mint azt írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az OMSZ által – fél 10 előtt nem sokkal – kiadott riasztás értelmében a fenti időjárási körülmények néhány órán belül kialakulhatnak.

A meteorológiai szolgálat az ország délnyugati határától az északkeleti határig húzódó sávban fekvő összes területre kiadta a riasztást. Emellett, ahogy Tolna megyében, úgy szinte az ország minden megyéjében elsőfokú figyelmeztető jelzés van érvényben szombatra.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szombat éjfélig

Az eső, zápor mellett leginkább az ország délkeleti felén, illetve a középső tájakon zivatarok is várhatók. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön intenzív zivatarok is kialakulhatnak rövid idő alatt 20 mm-t meghaladó csapadékkal, viharos széllel, illetve jégesővel. Legjobb eséllyel előbb a Dunántúl délkeleti részén (Tolna, Baranya), majd a Dél-Alföldön, illetve a Tiszántúlon heves zivatarok is kialakulhatnak 80 km/h feletti szélrohammal és nagyobb méretű jéggel. A hevesebb zivatarok este kelet felé elhagyhatják térségünk.

08:40 Országos Meteorológiai Szolgálat