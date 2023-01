A várható legmagasabb hőmérséklet 10 fok, míg a várható legalacsonyabb hőmérséklet három fok lesz szombaton Szekszárdon és környékén. A légmozgás enyhe marad – áll a Köpönyeg előrejelzésében. Vasárnap még ennél is enyhébb lehet az időjárás. Akár 13 fokig is felmelegedhet a levegő, míg a várható legalacsonyabb hőmérséklet 5 fok körül alakul. A légmozgás a hét utolsó napján is enyhe marad. Csapadék sem szombaton, sem vasárnap nem várható.