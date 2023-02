A jövő héten, március elsejével beköszönt a naptári tavasz. A növények, reményeik szerint, hamarosan virágba borulnak, kizöldülnek az erdők, mezők, a friss, finom levegőnek és egyre több napsütésnek köszönhetően pedig mi is megújulunk.

Az időjárás előrejelzések szerint a tavasz első napján Szekszárdon délelőtt kilenc fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk, a levegő hajnalra három fokra hűl le. Ugyanez az időjárás várható Tolna vármegye nagyvárosaiban Pakson, Tamásiban, Tolnán, Dombóváron és Bonyhádon is az első napon, és az azt követő napokon is, és minimális csapadék is lehet.

Mondhatni, akár már most készülhetünk a tavaszi megújulásra, azonban legyünk óvatosak.

A Köpönyeg időjárás-előrejelző honlap erre az időszakra figyelmeztetést adott ki: a gyenge melegfronti hatás különösen megviselheti az idősek és a krónikus betegek szervezetét, de az egészséges emberekre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek hatására sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar alakulhat ki, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

Fontosak a vitaminok

A tavasz beköszönte kitűnő alkalmat ad mindenkinek a szabadban végzett sportra, kirándulásra, Tolna vármegye tájainak felfedezésére, az utazásra, esetleg pihenésre egy kávézó teraszán vagy csak egy-egy hosszabb sétára. Kezdődik a kerti munkák időszaka, de kültéren bátran tölthetjük az időt akár olvasással, pihenéssel, a gyerekek játékkal. Ezen időszakban sokan panaszkodnak tavaszi fáradtságra, ezért időben gondoskodjunk a szervezetünknek elengedhetetlen tápanyagok, vitaminok beviteléről.