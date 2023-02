A szürkeséggel teli hetek után egyre többen szeretnék tudni, mikor jön a tavasz, ez a kérdés februárban már egyre sürgetőbb. A meteorológiai tavasz kezdete március elseje, azonban ez nem jelenti azt, hogy az időjárás gyökeresen átalakulna ettől a naptól. Csupán lassú enyhülés következik be általában, és talán egy kicsit már melegebbek lesznek a napsugarak is.

De hol van még március! Addig még tartogathat meglepetést az időjárás. Az előrejelzések szerint a jövő hét keddjétől számíthatunk jelentős lehűlésre, még napközben is csak nulla fok környékére melegszik fel a levegő, éjszaka akár mínusz 8-10 fok is lehet pár napig, majd ismét enyhülés következik. Nagy hóesésre nem kell számítani, legfeljebb egy-egy hózáporra. Ezzel gyakorlatilag vége is lesz a hideg télnek, az évszakhoz képest kellemes idő vár ránk, az időkép szerint.

A meteorológusok mindig elmondják, hogy felelőtlenség hónapokkal előre kijelenteni, milyen lesz az időjárás egy adott napon. Azonban a hosszú távú előrejelzésre is igény van. Nem véletlen, hogy annyi intézet – az amerikai NASA, a brit, japán és orosz meteorológiai intézetek – készít hosszú távú előrejelzéseket. Van olyan, aki a statisztikákra esküszik, van, aki a különböző hatásokat – például óceánok hőmérséklete, hótakaró mennyisége, ciklonok vonulása – figyeli, és ebből állítja össze a következtetését.

Az amerikai és az európai meteorológiai hivatalok azt tervezik, hogy az eddiginél több új műholdat juttatnak majd a világűrbe, melyek segítségével az előrejelzések megbízhatósága akár két hétre is kiterjedhet.

A mostani számítások szerint március végén idén is számíthatunk egy nagyobb lehűlésre, ennek a mértéke azonban bizonytalan. A tavalyi évhez képest több csapadék várható áprilisban és májusban is. A nyár rendkívül forró és hosszú lesz.

Tizenegy éve volt utoljára kemény tél

A rendkívüli időjárást – legyen az télen vagy nyáron – mindig jobban megjegyzi az ember. Az eddigi leghidegebb tél – mióta jegyzik a hőmérsékleteket – Tolna vármegyében 1987 januárjában volt, ekkor többször is mínusz huszonhárom fokot mértek, és napközben sem mutatott többet a hőmérő higanyszála mínusz tizenkét foknál.

Tolnában utoljára 2012-ben volt igazán kemény a tél, január második fele, illetve az egész február hónap havas volt, többször közelítette meg a mínusz húsz fokot az éjszakai hideg, majd márciusban hirtelen jött a meleg. Visszafelé haladva az időben 2003-ban január 9-től egészen március 6-ig tartott a hosszú tél 28-40 centiméteres hó borította a földeket. Az 1993-as év márciusának első hetében minden nap esett a hó, és majdnem olyan hideg volt, mint februárban, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök.