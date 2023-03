Csütörtökön az esti órákban villámlással, menydörgéssel kísért vihar vonult át megyénken. Dombóvár és Bonyhád vonalában jégeső is esett, Bonyhád térségében a több. A villámlás, jégeső márciusban nem megszokott jelenség – bár az idén erre már februárban is volt példa. Nem véletlen, hogy az országot lefedő jégkármérséklő rendszer is április közepétől üzemel csak, igaz pár éve még május 1-től kapcsolták csak be a generátorokat.

A klíma változását az is jól jelzi, hogy az elmúlt öt évben jellemzően a tél enyhe volt, márciusban és áprilisban pedig egy-egy hidegfront betörése még havat is hozott. Ez leginkább a gyümölcstermelőknek okoz gondot.

– Tizenegy éve telepítettünk nagyon korán beérő kajszibarackfákat, de sajnos az elmúlt években nem nagyon tudtunk ezekről gyümölcsöt szedni – mondta Bakó Zsóka, akinek a családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos. Tegnap ők is kaptak a jégesőből, szerencsére nem sokat, tette hozzá. A korai fajtákat sorra cserélik le, mert nem váltak be, annak ellenére, hogy eddig is igyekeztek védekezni a fagy ellen. Idén szélgéppel egészült ki a gépparkjuk, amelynek a segítségével 2-2,5 fokot tudnak emelni a hőmérsékleten. Még legalább egy hónapig izgulhatnak az időjárás miatt, hogy a gyümölcsfák termését megőrizhessék, tette hozzá.

De nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érdekli az időjárás, bár kétségtelen őket anyagilag is érinti, hogy lesz-e még fagy, netán hó.

A meteorológusok mindig elmondják, hogy felelőtlenség hónapokkal előre kijelenteni, milyen lesz az időjárás egy adott napon. Azonban a hosszú távú előrejelzésre is igény van. Nem véletlen, hogy annyi intézet – az amerikai NASA, a brit, japán és orosz meteorológiai intézetek – készít hosszú távú előrejelzéseket. Van olyan, aki a statisztikákra esküszik, van, aki a különböző hatásokat – például óceánok hőmérséklete, hótakaró mennyisége, ciklonok vonulása – figyeli, és ebből állítja össze a következtetését.

Az amerikai és az európai meteorológiai hivatalok azt tervezik, hogy az eddiginél több új műholdat juttatnak majd a világűrbe, melyek segítségével az előrejelzések megbízhatósága akár két hétre is kiterjedhet.

A mostani számítások szerint a következő napokban egymást váltják az időjárási frontok. Hétfőn melegfront jön, szerdán hideg. Március 20-a környékétől lesz tartósabban meleg az idő. A tavalyi évhez képest több csapadék várható áprilisban és májusban is. A nyár rendkívül forró és hosszú lesz.

Tíz éve esett a hó március 15-én

A rendkívüli időjárást – legyen az télen vagy nyáron – mindig jobban megjegyzi az ember. Ki ne emlékezne rá, amikor tíz éve, március 15-én akkora hó esett, hogy autók akadtak el az úton. Az eddigi leghidegebb tél – mióta jegyzik a hőmérsékleteket – Tolna vármegyében 1987 januárjában volt, ekkor többször is mínusz huszonhárom fokot mértek, és napközben sem mutatott többet a hőmérő higanyszála mínusz tizenkét foknál.

Tolnában utoljára 2012-ben volt igazán kemény a tél, január második fele, illetve az egész február hónap havas volt, többször közelítette meg a mínusz húsz fokot az éjszakai hideg, majd márciusban hirtelen jött a meleg. Visszafelé haladva az időben 2003-ban január 9-től egészen március 6-ig tartott a hosszú tél, 28-40 centiméteres hó borította a földeket. Az 1993-as év márciusának első hetében minden nap esett a hó, és majdnem olyan hideg volt, mint februárban, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök.