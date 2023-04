Szombaton a déli órákig a déli területeken még előfordulhat eső, majd felhőátvonulások lesznek, melyekből elszórtan alakul ki zápor, délnyugaton zivatar is lehet. Az északnyugati szél megerősödik, a hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Forrás: Köpönyeg.hu

Vasárnap Észak felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, zápor, néhol zivatar. Erős marad az északi szél, mellyel hidegebb levegő érkezik hazánk térségébe. A maximumok 10 és 16 fok között várhatók a hét utolsó napján.

Forrás: Köpönyeg.hu

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.