Mint az OMSZ met.hu-n kiadott figyelmeztető jelzésében olvasható: zivatarok alakulhatnak ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

A figyelmeztető jelzést Tolna mellett Baranya-, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-Csanád-, Fejér-, Somogy-, és Pest vármegye területére is kiadták.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szombat éjfélig

Pénteken napközben legnagyobb számban az ország középső harmadában számíthatunk zivatarok kialakulására, de néhol a keleti, délkeleti területeken is előfordulhatnak. Éjszaka is kedvezőek maradnak a feltételek, hogy újabb zivatarok alakuljanak ki a középső és délnyugati megyékben. Szombat délelőtt még a délnyugati tájakon, délután nagyobb eséllyel a délkeleti megyékben lehetnek zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés és jégeső (1-2 cm) kísérheti, az intenzívebb gócokhoz emellett ma és éjszaka a középső tájakon felhőszakadás (> 30 mm) is társulhat – írta honlapján az OMSZ.