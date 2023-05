Mint az OMSZ met.hu-n kiadott figyelmeztető jelzésében olvasható: több helyen várható eső, záporeső, zivatar. Többfelé párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet.

A légmozgás a Dunától keletre mérséklődik, viszont a Dunántúlon egyre nagyobb területen feltámad az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

ZIVATAR FELHŐSZAKADÁSSAL

Kedden dél felől több hullámban lehet zivatarokra számítani, amelyeket főleg intenzív csapadék kísérhet (> 20-30 mm, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 cm), és néhol viharos szél (> 60 km/h) is lehet. Szerdán főként a keleti térségben kialakuló konvergencia mentén várhatók nagyobb számban zivatarok, melyek akár villámárvizeket is okozhatnak elsősorban a Mátra- és Bükkalja térségében. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében.

SZÉL

Szerdára virradóan az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szél az Észak-Dunántúlon 60-80 km/h közötti viharos lökéseket produkál.

Olvasónk az alábbi videót küldte, kedden este Szekszárdon már leszakadt az ég.