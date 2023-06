Medárd környékén még olyan időjárás előrejelzéseket lehetett hallani, hogy ez az évszak kissé hűvösebb lesz a tavalyinál, vagyis a hőmérséklet a 30 fok körül alakul, és nem lesz annyi hőhullám, mint tavaly volt. Erre egyik napról a másikra beütött a kánikula. Egyik nap még jól esett a reggeli órákban egy kardigán, másnap már a könnyű póló is soknak tűnt.

Az emberek arra panaszkodnak, hogy éjszaka is meleg van, és ahol nem jár a klíma, alig lehet aludni. Dr. Vörös Géza, szekszárdi agrárszakmérnök évtizedeken keresztül gyűjtötte az időjárási adatokat, véleménye szerint, több olyan nyár is volt már, amikor a medárdi esőzéseket forróság követte. Hasonló volt a 2010-es esztendő is, a gyakori csapadékot kánikula váltotta fel, és győztünk a szúnyogokkal viaskodni. Azok ugyanis a meleget és a pocsolyákat kedvelik, ahol lehet szaporodni.

A szakember szerint az előrejelzés technikája ugyan egyre fejlettebb, az időjárás viszont egyre kiszámíthatatlanabb. Ürge-Vorsatz Diána klímakutató nem kötné össze a június eleji esőzéseket a klímaváltozással, a múltban is előfordult, hogy egy száraz évet egy csapadékos követett. Mint mondta, nem beszélne semmiképp monszunszerű esőzésről, mert ez egy intenzívebb esőzési időszak volt "csak". A klímakutató ugyanakkor hangsúlyozta: hazánk felmelegedése ettől még gyorsabb, mint a Föld átlaga, de jelenleg globálisan is érdekes jelenségek figyelhetők meg.

Egyszerre indult be egy El Nino jelenség és egyszerre volt rekordmeleg az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán, valamint az Északi-sark fölött. Ezeknek nagyon komplex az együtthatása, nagyon nehéz meghatározni, hogy mi lesz. Az is lehet, hogy többféle időjárási jelenség fog küzdeni egymással – tette hozzá Ürge-Vorsatz Diána.

A professzor szerint hazánkban a mostani esőzések ellenére is borítékolhatók lesznek az erős hőhullámok. A kutató szerint várhatóan itthon olyan fafajok fognak eltűnni, mint a bükk és a lucfenyő.