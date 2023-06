Idén elmaradt a tél, sőt csapadék is alig esett hónapokon keresztül. Akkor sokan mondták, megbosszulja magát az enyhe idő, és akkor lesz hideg, amikor nem kellene, és egyszer csak megered az eső, és a felhős, borongós idő el sem akar múlni.

Valahogy így történt. Az április hűvösebb volt az átlagosnál, és úgy tűnik, a május is hasonlóan teljesített. Az emberben felmerül a kérdés, az idén lehet, hogy elmarad a nyár?

Tavaly még a La Nina volt az uralkodó éghajlati jelenség, azonban pár hónapon belül az El Nino lép a helyére. Már az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is figyelmeztetett erre, az El Nino és a La Nina néhány évente jelentkezik, egymást követve. Bár az El Nino rendszerint melegedéssel jár, most állítólag átlagos vagy átlag alatti hőmérsékletet hozhat az idei nyár. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök szerint eddig a három legmelegebb év 2016, 2019 és 2020 lett.

Korábban még arról szóltak a hírek, hogy már az idei nyár is pokoli lesz, de most nagyon úgy néz ki, hogy az El Nino igazából csak szeptembertől indul be, így inkább a következő évi nyár lehet igazán banánérlelő.

Ha hinni lehet az AccuWeather előrejelzésének, idén nyáron nem kell extrém melegre számítanunk, sőt mondhatni igazán kellemes lesz az idő. Júniusban például a portál előrejelzése szerint nem is várható 30 fok vagy ennél melegebb. Júliusban mindössze három nap, 4-én, 16-án és 24-én számíthatunk 30 foknál melegebbre, ezekre a napokra 31 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak. Augusztusban pedig csupán 2-án, 3-án és 10-én várható 31 fokos meleg.

De nézzük az elkövetkezendő napok időjárását. Az elkövetkezendő 12 nap bármelyikében lehet némi csapadék. Szerdán és csütörtökön 26-27 fokos maximumokkal számolhatunk, míg a hétvégétől valamelyest csökken a hőmérséklet, szombaton hidegfront közelít.