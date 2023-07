Az OMSZ két elsőfokú és egy másodfokú figyelmeztető jelzést adott ki szerdára a vármegye területére. Másodfokú figyelmeztető jelzés van érvényben a zivatarok kialakulásának veszélye miatt. „Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is” – írta az OMSZ. Emellett elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a felhőszakadások veszélye miatt. Mint az OMSZ met.hu-n Tolna vármegyére kiadott figyelmeztető jelzésében olvasható: „intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat”.

Ezen túlmenően elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a várható magas középhőmérséklet is.

A meteorológiai szolgálat egyébként az ország egész területére elsőfokú figyelmeztető jelzést, illetve jelzéseket adott ki szerdára a zivatarok, illetve felhőszakadások veszélye miatt.

Az aktuális figyelmeztető jelzéseket itt találja!

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2023.07.20. csütörtök éjfélig

ZIVATAROK, HEVES ZIVATAROK

A mai nap folyamán több hullámban várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A cellákat általában viharos széllökések (60-80 km/h), intenzív csapadékhullás, valamint jégeső (~1-2 cm) kísérheti. Heves zivatarok kialakulására elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati (itt nagyobb eséllyel várható zivatarrendszer is), valamint az északkeleti területeken van esély. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó szélroham (>90 km/h), felhőszakadás (20-30 mm) és nagyméretű jég (> 3-4 cm, nagyobb jégátmérő északkeleten valószínűsíthető) is társulhat. A zivatartevékenység különösen a déli országrészben az éjszakai órákban is folytatódhat.

Csütörtök napközben már jellemzően sokkal kisebb számosságban kell zivatarokra számítani az északkeleti, illetve nyugati tájakon, ezek környezetében azonban lokálisan még előfordulhatnak heves kísérőjelenségek.

FIGYELEM! A heves időjárási jelenségek potenciális területi kiterjedése miatt ma a délnyugati országrészben akár a piros fokozat is kiadásra kerülhet.

HŐSÉG

Ma még az északkeleti országrész kivételével nagy területen alakulhat 25, 26 fok közelében a napi középhőmérséklet értéke. Csütörtöktől mérséklődik a meleg, főként már csak a Dél-Alföldön kell 25 fok feletti középhőmérsékletre számítani – írta az OMSZ a met.hu-n.