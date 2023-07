Gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és nyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. Északon tartósabb eső, délen heves zivatar is lehet. Megerősödik az északnyugati szél. 25 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, keleten lehet még kánikula.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

