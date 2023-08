Pénteken északon, északnyugaton erősen gomolyfelhős, máshol nagyrészt napos időre számíthatunk. Hajnalban, reggel, illetve késő délutántól várható zápor, zivatar - az északi, északnyugati tájakon. 21 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugat felé haladva lesz hűvösebb idő.

Szombaton erősen felhős idő valószínű, keleten több napsütéssel. Eleinte csak nyugaton, később egyre többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. Felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megerősödik. 22-25 fok köré csökken a hőmérséklet, de a Tiszántúlon melegebb lehet.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Forrás: köpönyeg.hu