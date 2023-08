Péntek este, éjszaka és holnap napközben is szinte az egész országban alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, az ország bármely pontján megjelenhetnek az időszak alatt. Az előttünk álló éjszaka kissé csökkenhet a számosságuk, majd szombaton a nappali órákban ismét szórványos jelleggel számíthatunk rájuk. Az erősebb zivatargócokat főként felhőszakadás (~25-35 mm, egy adott pont fölött egymást követő zivatarcellákból akár 45-50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet) kísérheti, azonban kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés (~60-80 km/h), esetleg jégeső (1-2 cm-nél nem nagyobb átmérő) is társulhat hozzájuk (elsősorban a nappali órákban). Szombat estétől, késő estétől határozottabb lecsengés kezdődhet el.

A napi középhőmérséklet a délkeleti országrészben 25 fok közelében alakul.