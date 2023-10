Sokat változott a klíma Európában

A globális felmelegedés nem jelenti azt, hogy többé nem számíthatunk havas karácsonyra, hiszen a jövőben is lesznek hűvösebb, hidegebb évek. Az elmúlt húsz évet vizsgálva a leghidegebb tél Tolna vármegyében 2003-ban és 2005-ben volt, mindkét évben januárban és februárban is összefüggő hótakaró borította a tájat, és mínusz 17 fokot mértek többször is. Ezt követően mindkét évben aszályos, meleg nyarunk volt. Európa klímája nagyjából az 1300-as évek elejétől fordult jelentősen hidegebbre, a 17. században jóval több hó hullott, mint az azt megelőző évszázadokban – nemcsak az állóvizek, de a folyók is olyan mélyen befagy­tak, hogy vásárokat tartottak rajtuk –, a tájat akár több hónapig hótakaró borította. A Közép-Európából származó, majd a keresztény világban elterjedt karácsonyfa-állítás, az ünnepi szokásrend kialakulása ebből a – 19. századig tartó – kis jégkorszaknak nevezett korból ered. A klímakutatások szerint azonban a jövőben egyre kisebb valószínűséggel számíthatunk vastag hótakaróra december 20-a környékén.