Szekszárdon reggel nyolc óra körül kezdett havazni, és jelenleg is nagy pelyhekben esik a hó. Mivel a hőmérséklet nulla fok körül alakul, a leesett hó jórészt megmarad, így mostanra a fehérbe öltözött a város. Az utak nedvesek, több helyen latyakosak, havasak.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2023.12.07. csütörtök éjfélig

A Dunántúlon és a Duna vonalában a nap folyamán kiterjedt, folyamatos csapadékhullás várható. Ezen belül nyugaton inkább hó, a középső és a keleti területeken helyenként havas eső lesz a jellemző. Délutántól a Duna-Tisza köze más részein, estétől a Tiszántúlon is egyre több helyen kezdődik csapadékhullás, melynek halmazállapota a kezdeti vegyes csapadék után nyugatról kelet felé haladva egyre inkább havazásba vált át. Ma éjfélig megközelítőleg az ország nyugati felén (Duna vonalának tágabb környezete, illetve attól nyugatra) nagy területen alakulhat ki (a meglévővel együtt) ~5-15 cm-es vizes, tapadó hóréteg. A területtől kelet felé haladva csökkenő eséllyel és vastagságban alakulhat ki hótakaró, de helyenként még a Tiszántúlon is képződhet ~lepel-2 cm. A legnagyobb mennyiségre a Dunántúl középső és keleti részén van kilátás, valamint a magassággal fölfelé haladva is növekszik a hóréteg vastagsága a sík vidékhez képest. A legfrissebb számítások alapján 20 cm körüli, illetve azt meghaladó friss hótakaró holnap éjfélig a Dunántúli-középhegység, a Vértes a Gerecse, a Dunazug-hegység és a Mátra magasabb részein alakulhat ki (jellemzően 200-300 m felett.) Napközben síkvidéken a fagypont körüli, illetve jellemzően kevéssel afölötti hőmérséklet következtében a lehulló hó olvadozik – írta honlapján az OMSZ.

A nyugati, délnyugati határszél közelében az éjszakai és a reggeli órákban előfordulhat zúzmarás köd. Az Észak-Dunántúl magasabb részein csütörtök hajnaltól kezdődően a megerősödő északnyugati szél hófúvást okozhat.