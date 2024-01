A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn tájékoztatta lapunkat, hogy Tolna vármegyében a hajnali órákban kezdődött a havazás, délig kettő-négy centiméter hó hullott. A havazás előtt a Magyar Közút munkatársai huszonnégy munkagéppel végeztek megelőző sószórást, melyet a havazás kezdetekor megismételtek.

Kétszázkilencvenhat tonna útszóró só

A műszakváltást követően a harmadik körös védekezés folyamán a szükséges helyeken hóekézést is végeztek a Magyar Közút munkatársai. Összesen kétszázkilencvenhat tonna útszóró sót juttattak ki a kezelésükben lévő úthálózatra. A főutak jelenleg feketék, vizesek, néhol vékonyan latyakosak. A mellékutak burkolata általában keréknyomokban fekete, hókásás, latyakos, helyenként letaposott havas.

Erősebb széllökésekkel is számolni kell

A Magyar Közút közleményben ismerteti, hogy keddig az ország teljes területén várható kisebb-nagyobb havazás, az előtt havas eső és ónos eső is várható Tolna vármegyében. Az autósoknak erősebb széllökésekkel is számolniuk kell, amelyek szintén befolyásolhatják a közlekedést, akár kisebb hóátfúvások formájában is. A Magyar Közút továbbra is 0-24 órában, tizenkét órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis megelőző síkosságmentesítésről is gondoskodik majd.