Hétfőn reggelig még szórványosan várható eső, majd napközben északnyugat felől csökken a felhőzet. Ekkor már csak elszórtan fordul elő zápor. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. 11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedden felhőátvonulások várhatók, záporok főleg a Tisza széles sávjában, egy összeáramlás mentén fordulnak elő. Délutánig erős marad a szél. Reggel 3, délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Forrás: köpönyeg.hu