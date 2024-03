Az előrejelzések valóban megegyeznek abban, hogy a hét végén csökken a hőmérséklet, lesz részünk mínusz fokokban is. Ám most szerdán már több portál is finomított a korábbi, erőteljes hangvételen. Azaz, a korábbihoz képest kisebb területen lesz fagy és rövidebb ideig fog tartani.

Meglátjuk a hét végén, és addig is reméljük a legjobbakat. Mármint a fázékony, kényelmes ember szempontjából legjobbakat, hiszen nem biztos, hogy a földben rejtőző magvak számára is a március eleji, nyárias meleg lenne a legkedvezőbb. Ami pedig a „hidegrázós” jóslatokat illeti, szerzőikre nem vethetünk azonnal követ. Hiszen hiába tudomány a meteorológia – merthogy az –, mégis kénytelen bizonyos hibaszázalékkal kalkulálni. Ezért állítják sokan azt – természetesen ironikus felhanggal –, hogy őszinte meteorológus csak azt állíthatja teljes bizonyossággal: holnap is lesz időjárás.

Illetve, vannak még vagy különleges fogalmazási technikák is, melyekkel kivédhető az utólagos kritika, elmarasztalás. Ezt példázta az az egykori, vidéki napilapban megjelent előrejelzés, mely tartalmában verte a dodonai jósda legmerészebb állítását is. A várható esti időjárást részletező sor így festett: kevés nappali felhőképződés, néhány helyen gyenge záporral, eső nélkül.