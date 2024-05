Európa három eddigi legmelegebb nyara közt lehet az idei az előrejelzések szerint. A túlmelegedett Atlanti-óceán és a légkör nagyon magas üvegházhatást okozó gázszintje mellett a visszahúzódó El Niño és az erősödő La Niña éghajlati jelenség is befolyásolja a nyári időjárást. Várhatóan nagy lesz a szárazság.

Soha nem látott hőhullámok várhatók

Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint az elmúlt bő egy év a legek időszaka volt a meteorológiában. Tavaly nem csak globális és hazai évi középhőmérséklet rekordja dőlt meg, de novemberben átléptük a 2100-ra várt 2 Celsius-fokos melegedést: soha nem látott hőhullámok érintették az északi féltekét, rekord magassá vált az óceánok hőmérséklete is.

Száraz és meleg lesz az idei nyár

Alig egy év alatt az elmúlt 10 évben tapasztaltnak megfelelő jégmennyiség olvadt el Grönlandon, a globális felmelegedés ráadásul a globális GDP-re is hatással volt a klímakutató elemzése szerint, most először átlépve az 5000 milliárd dollárnyi veszteséget is.

Hazánkban a megbízható meteorológiai mérések története során először idén februárban 7 Celsius-fokos pozitív anomália mutatkozott, ami korábban sosem fordult elő egy hónap középhőmérsékletének esetében sem. Az év későbbi időszaka is hasonló tendenciát mutatott. Már március végén és április elején megjelentek a júliusra és augusztusra jellemző, 30 Celsius-fok feletti hőségnapok.

Eddig a legmelegebb nyár 2022-ben volt, a legmagasabb hőmérséklet az Alföldön több helyen meghaladta a 40 fokot és az országos napi melegrekord is megdőlt, a Kiskunfélegyházán és Hódmezővásárhely Szikáncs állomásokon mért 41,5 fok a két évvel ezelőtti nyár legmagasabb értéke is. Hasonló hőmérsékletet mértek akkor Szekszárdon is.

Európa legmelegebb régiója a Kárpát-medence lesz

A légkörben felhalmozódó többletenergia miatt nagyon erős zivatarra és viharszezonra kell számítani idén.

A meteorológiai modellek azt mutatják, hogy Észak-Európa felett alacsony, délnyugaton pedig tartós magasnyomású rendszerek fognak kiépülni, melyek együtt segítik a normálnál melegebb és forróbb hőmérsékletet felhozni Afrika felől a kontinens középső és nyugati részeire.

Európa egyik legmelegebb régiója a Kárpát-medence lesz, hosszabb ideig fennálló tartós hőhullámokkal és a tavalyinál tovább elhúzódó csapadékmentes időszakokkal. Mivel a tavasz is aszályos volt, különösen az Alföldön, ezért nyáron ismételten számíthatunk közepesen erős mezőgazdasági aszályra. - írja a Klímapolitikai Intézet kutatója elemzésében.