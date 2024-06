Az április melegebb volt az átlagosnál, a május pedig változékonyabb a vártnál, az előrejelzés szerint júniusban, Medárd nap után, már megtapasztaljuk a kánikulát is, zivatarokkal tarkítva. A légkör annyira bizonytalan, hogy szinte minden nap megdörrenhet az ég, és kisebb-nagyobb esővel locsolja meg a vármegye egy-egy szegletét.

Van alapjuk a Medárd-napi megfigyeléseknek

Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök szerint visszanézve az elmúlt évtizedeket, van alapjuk a Medárd-napi hiedelemnek. Az elmúlt kilenc évben kétszer esett Medárd-napon és akkor a június is csapadékosabb volt. A többi évben zömében azonban száraz volt ez a hónap, sőt egyenesen aszályos. Eddig a 2003-as esztendő a szárazság csúcstartója a vármegyében, hiszen egész hónapban csak 6 milliméternyi eső hullott és közben 21 hőségnap volt. A 2010-es pedig az eddigi legcsapadékosabb június volt, 180 milliméternyi eső hullott, június 18-án Szekszárdon fél óra alatt 45 milliméternyi esett, jéggel kombinálva. A legszélsőségesebb június pedig 2006-ban volt, a hónap elején csak tíz fok volt, így a fűtést is újraindították, majd olyan meleg lett, hogy a hónap második felében tizennégy hőségnapot is be lehetett jelölni.

Hosszú, forró nyár lesz az idei is

A meteorológiai előrejelzések szerint idén is forró nyár a lesz, ami már elkezdődik júniusban, kisebb megszakításokkal tarkítva folytatódik július első felében. A forró nyarak egyre inkább jellemzőek a térségünkben, melyek egészen szeptember végéig kitartanak.

A legszárazabb időszak augusztusban, szeptemberben és októberben lesz az előrejelzések szerint. Dr. Vörös Géza arra hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan számítani kell a repülő apró fekete bogarak inváziójára. A levéltetű ebben az időszakban átmegy a nyári gazdanövényekre, gyümölcsfákra, gyomnövényekre, mindezt repülve teszi meg. Az apró bogarak egyébként kiváló táplálékot jelentenek a fecskéknek.



Idén, Medárd napján 30 fok fölé megy a hőmérséklet, a csapadékot és a lehűlést két nappal későbbre ígérik a meteorológusok

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Egymást váltják majd az időjárási frontok

A nyár velejárói az egymást váltó időjárási frontok, zivatarok, fülledtség is. Megelőzni nem lehet a fronthatásokat, de fel lehet rájuk készülni, mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. Ajánlatos figyelni az orvosmeteorológiai jelentéseket. Annak, aki már kitapasztalta, hogy számára melyik gyógyszer válik be, érdemes azt előre beszerezni.

A szívbetegeknek frontok érkezésekor stresszoldó szerek használatát javasolják a kardiológusok is. De akár természetgyógyászati termékek is enyhülést hozhatnak a panaszokra. A frontokkal járó esők hatása nyáron igen pozitív, mert csökkenti a levegőben szálló virágpor mennyiségét, ami az allergiások számára azért némi megkönnyebbülést hoz.