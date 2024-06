Vasárnap kánikula várható, sok napsütésre számíthatunk, mely az érkező szaharai por miatt többfelé szűrt lesz. Északnyugaton, északon kora estétől futó záporok, zivatarok is kialakulhat, melyek kelet-északkelet felé fognak tolódni. Sokfelé megélénkül, nyugaton, északnyugaton és helyenként északon megerősödik a délies szél. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. A kánikula miatt szív- és keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, légzési nehézségek, gyakoribb rosszullétek jelentkezhetnek. Továbbra is jellemző lesz a fáradékonyság, a bágyadtság és a dekoncentráltság. Az éjszakák alig hoznak felfrissülést, így álmatlanság, alvászavarok is előfordulhatnak.

Hétfőn egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok.

Forrás: köpönyeg.hu