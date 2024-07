Az idei nyár a tavalyihoz képest – és ez elmúlt évtizedek nyaraihoz képest is - rendkívül forró volt. Egy szerencséjük volt a halastavak gazdáinak, hogy tavasszal és a nyár elején, júniusban volt bőven csapadék, így időről időre jutott víz a tavakba.

Halastavak Varsádon: Katics Máté cégvezető és Szanics Ferenc halászmester tóbejárást tartottak, a Czikkhalas kft területén.

(Fotó: Fotó: Mártonfai Dénes)

Halastavak Széptölgyesen

A Bonyhád melletti Széptölgyesen két halastava is van a Pannónia Mezőgazdasági Zrt-nek, a 10-20 hektáros nagy tavakban idén közepes „termést" várnak, mondta Fördős József ágazatvezető.

– Jól indult az év, januárban, februárban is volt eső, sőt a záporos időszak tavasszal és nyár elején is folytatódott – mondta az ágazatvezető. Emiatt volt elég víz a tavainkban, annak ellenére, hogy a nagy hőségben napi egy centi párolgott el a halastavakból. Nagy a tófelület és az idén kevesebb halat telepítettünk, közel a felét annak a mennyiségnek, mint egy átlagos évben. Ennek elsősorban gazdasági oka volt, amikor lett volna rá pénzünk, már nem kaptunk elég tenyészanyagot. Így félgőzzel üzemelünk, ami az idén nem is akkora baj, hiszen ennek is köszönhetjük, hogy a halastavak jó állapotban vannak.

Csak pipáltak a halak a halastavakban

Tolna vármegyében egyébként sok kisebb-nagyobb halastó van, például Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. Az itt élő gazdálkodók is hasonlóan vélekedtek, mint a bonyhádiak. Több kisebb halastó gazdája elmondta, pár napig annyira felmelegedett a tó – közel 30 fokosra –, hogy a halak csak pipáltak a víz felszínén. Ilyenkor kevesebb az oxigén a vízben, és a halak táplálkozása, étvágya is visszaesik. Az is szerencse, hogy a takarmány ára mérséklődött, így összességében átlagos halmennyiségre számítanak.

Vigyáznak a víz ökoszisztémájára

A vármegye legtöbb halastavával és legnagyobb vízfelületével Czikk László rendelkezik Varsád környékén. Tíz tavuk van. A vállalkozás cégvezetője, Katics Máté elmondta, ha nem lett volna a tavaszi és nyár eleji sok eső a környékükön, akkor biztosan nagyobb bajban lettek volna. Így van víz bőven a halastavaikban. Az alga ugyan felszaporodott, és a vizeik hőmérséklete is elérte a 30 fokot, ami nem a legoptimálisabb, de bizakodók. Kis lépéseket tudnak csak tenni, vigyáznak a víz ökoszisztémájára, egyelőre kezelhető a probléma. Kevesebb takarmányt adnak a nagy hőségben a halaknak. Sajnos szellőztetni ezeket a nagy tavakat nem lehet, így nagyon várták már a lehűlést, ami szombaton meg is érkezett. Sajnos azon a környékén kevés, csupán 5-6 milliméternyi eső esett.