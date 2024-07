A gyümölcsösben is nagyon nehéz a munka

Gyötri a meleg azokat is, akik a szabadban dolgoznak. Még érik a sárgabarack, a málna, a szilva, az őszibarack amit szedni kell, de szenvednek a forróságtól a szőlőben dolgozó zöldmunkások, vagy a dinnyeföldeken dolgozók.

– Már hajnali 4-től indítjuk a munkát, de így is belecsúszunk a hőségbe. Már hajnalban 27 fokos a levegő, délelőtt tíz órakor pedig már 36 fok, de mértünk már a gyümölcsösben 44 fokot is – mondta Szászi Luca bátaszéki baracktermelő. – Sok folyadékot iszunk, vizes törölközőt terítünk a nyakunkba, van aki a pólóját is bevizezi. Szenvedünk a forróságtól, de nem tudunk mit tenni. A gyümölcs most érik, le kell szedni.

Kezdjük a napot hideg zuhannyal

Tikkasztó hőségben semmi sem esik jobban egy hideg zuhanynál, amit a nyári hónapok alatt érdemes beépíteni a reggeli rutinba. A Business Insider cikke szerint a hideg víz hatására a szervezetben endorfin termelődik, ami segít energikusnak maradni egész nap. Szintén tanácsos a legfontosabb feladatokon már a reggeli órákban túlesni. Ugyanis minél nagyobb a forróság odakinn, annál nehezebben tudunk fókuszálni.