A nagyon várt eső kedden este érte el vármegyénk keleti felét. A Duna vonalában alakult ki egy front zóna, mely viharos széllel haladt dél felé. Volt, ahol kisebb jég is keveredett a sok csapadékba. A legintenzívebb zivatar Tolna, Dunaszentgyörgy térségében volt, itt volt, ahol több, mint húsz milliméternyi eső zúdult le rövid idő alatt.

Dörgésből, nagy felhőkből sok jutott, esőből már csak néhány helyen

Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: Shutterstock/illusztráció

Van, ahol két hónapja nem esett az eső

Pakson is volt eső, de a Dunától kicsit távolabb már semmi nem esett. – Most sem jutott nekünk a csapadékból, mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír kft. vezetője. Utoljára mérhető mennyiségű csapadék június 22-én volt. Amikor pár hete Fadd környékén volt felhőszakadás, akkor néhány tábla szélét érte az eső. Most már nem a jelenlegi termés miatt aggódunk, annak már úgysem segítene semmi, hanem az őszi vetések előkészítése miatt. Annyira száraz a talaj, hogy ha október közepéig nagyobb mennyiségű eső nem esik, akkor nem tudjuk elvetni a gabonát sem. És ilyenre még nem volt példa.

Dunaszentgyörgy körzetében is tombolt a vihar, közel 20 milliméternyi esett, pár perc alatt. Szekszárd körzetében már csak 4, de például a Kerékhegyen több mint 20 milliméternyi, Bátaszéken viszont 10 milliméternyi hullott az esőből. Tevelen, Bonyhádon viszont csak a dörgésből, villámlásból jutott az ott élőknek.