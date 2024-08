Éppen kettő héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy pakson az atomerőmű mellett úgynevezett porördögöt, vagy más néven portölcsőrt rögzített egy telefon kamerája. A portölcsérek „elsősorban nyáron keletkeznek, anticiklonális helyzethez kötődnek, amikor a homokos talajt vagy mezőt a közvetlen napsugárzás erősen felmelegíti. A talaj fölött lévő felhevült levegő környezeténél könnyebbé válik, és felszáll“ – olvasható a Wikipédián. A porördögök általában 0,5–10 méter tölcsérátmérővel rendelkeznek, függőleges kiterjedésük pedig néhány métertől akár 1 kilométerig is terjedhet. Szélsőséges esetben a forgás sebességük akár a 200 kilométerperórát is elérheti.

A fotón az a portölcsér látható, amit két héttel ezelőtt Pakson sikerült megörökítenie egy Facebook felhasználónak (forrás: Facebook)

A mostani, újabb videó a MetFigyelő Facebook oldalára került fel. A képsorokon az látszik, hogy egy traktorból rögzítették a képsorokat. A sofőr előbb egyre közelebb gurul a pörtölcsérhez, majd végül át is hajt azon. A videós anyag tanulsága szerint sem a sofőrnek, sem a járműnek nem esett baja.

