A gyönki amatőr csillagász az évek során számos felvételt készített a Szaturnuszról, és ezekhez hozzácsatolta a 2024-es láthatóságát is, amikor a bolygó szeptember 8-án volt oppozícióban, azaz a Föld és a Nap közötti helyzetben.

A Szaturnusz láthatósága 2020 és 2024 között

Fotó: Hatházi Gergely

Kijelenthető, hogy az egyik leghosszabb projektem a Szaturnusz bolygó évenkénti megfigyelése és fotózása

– nyilatkozta Hatházi Gergely.

Az amatőr csillagász egy különleges montázst is készített, amely bemutatja, hogyan változik a Szaturnusz gyűrűrendszerének láthatósága a Földről. A montázs jól szemlélteti, hogyan billeg a gyűrű a bolygó forgástengelyének pályasíktól való elhajlása miatt. Ez a jelenség különösen látványossá válik, mivel 2025-re a gyűrű élével fordul majd felénk, így a mindössze körülbelül tíz méter vastagságú gyűrű szinte teljesen eltűnik a földi megfigyelők szeme elől. – Ez a vastagság azonban csillagászati szemmel nézve olyan, mint egy papírlap, ezért szinte semmi napfényt nem képes visszaverni, így kijelenthető, hogy eltűnik a Földi észlelő szemei elől – tette hozzá.

A Szaturnusz bemutatása

A Szaturnusz a hatodik bolygó a Naptól számítva, és a Jupiter után a második legnagyobb gázóriás a Naprendszerben. A római mitológiai alakról, Szaturnuszról nevezték el, és egyike annak az öt bolygónak, amely a Földről szabad szemmel is látható. A Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mellett a Szaturnusz is egy fényes, sárgás színű csillagnak látszik az éjszakai égbolton. Igazi szépsége azonban csak csillagászati távcsövön keresztül bontakozik ki, amikor láthatóvá válik az ikonikus gyűrűrendszere.

– Nem csoda, hogy kiérdemelte a bolygók királya nevet.

A Szaturnusz gyűrűrendszere jégkristályokból, kisebb mértékben sziklatörmelékből és kozmikus porból áll, amelyek mérete a porszemektől a kisebb személygépkocsikig terjed. A bolygó külső légköre nem olyan látványos, mint a Jupiteré, de időnként hosszabb ideig is fennmaradó alakzatok jelennek meg rajta, és a szélsebesség elérheti az 1800 kilométer per órát is, amely még a Jupiteren tapasztaltnál is nagyobb.