Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara idén nem bánik bőkezűen a magasabb hőmérsékletekkel, e hét végén ősziesre fordul az időjárás. Hétfőtől már fűthetünk a panellakásokban is, a szolgáltatók felkészültek arra, hogy a szokottnál korábban kezdődhet a szezon.

Hétfőtől már befűthetünk, a szolgáltató felkészült, mondta Csukle Tibor ügyvezető igazgató

Forrás: Beküldött fotó

Hétfőtől már befűthetünk, a szolgáltatók felkészültek

Általában október közepe az az időszak, amikor a panellakásokban elkezdődik a fűtés, idén azonban úgy tűnik, ezt a szabályt nem tartja be az időjárás. Ha az átlaghőmérséklet 12 fok alá süllyed, akkor külön kérés nélkül is beindítják a szolgáltatást – mondta Csukle Tibor, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója. Addig azonban a fűtés akkor indul meg az adott lakótömbben, amikor azt a közös képviselő kéri. Szekszárdon 5600 lakásban biztosítják a meleget.

A szokásos felújításokkal, renoválásokkal elkészültek, mondta Csukle Tibor. A déli fűtőműnél lévő kéményfelújítás lassabb a vártnál, ehhez ugyanis hitelt kellene felvenni – 150 millió forintot – ehhez azonban engedély kell, amiről novemberben döntenek. De nem ezen múlik a fűtés, tette hozzá az igazgató.

– Kisebb felújítások voltak az elmúlt hónapokban, elkészült a kazánház a Kadarka utcában, távvezeték cserék is voltak, hőközpontokat újítottak fel, távvezeték szakaszoló cseréjét is elvégezték, bár a nyári hőség miatt ez a munka sem volt könnyű. Vannak tartozásaik is a lakóknak, amit igyekszünk beszedni, van néhány ügy, mely végrehajtási szakaszban van – mondta Csukle Tibor.

Előnyös megállapodást kötöttek az E.ON-nal

Még a nyáron beszámoltunk róla, hogy a Távhőszolgáltató Kft. megállapodást kötött az E.ON-nal, amely szerint ez a nagy cég hőenergiát ad a fűtőműnek. Mégpedig, ha az új beruházás befejeződik, három forrásból is. Egyik – amelyik már elkészült – a három villanykazán, ezek négy megawatt elektromos árammal melegítik a vizet. Vélhetően akkor működnek leggazdaságosabban, ha a rengeteg napelem több energiát termel, mint amennyire a fogyasztóknak éppen szüksége lenne, és itt vízmelegítésre el tudják használni a fölös áramot.